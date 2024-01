Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pečovatel okrádal několik měsíců seniory

DĚČÍNSKO - Měl jim pomáhat, místo toho vybíral peníze z účtu a další odcizil v jejich bytě.

Velmi nepěkným způsobem se podle zjištění policistů zachoval 45letý muž z Děčínska. Ten podle všeho několik měsíců vybíral z účtu seniora peníze bez jeho vědomí a k tomu měl z bytu seniorům odcizit finanční hotovost. Muž předtím již několik let pracoval jako pečovatel pro starší pár a do jejich bytu pravidelně docházel o seniory pečovat. Ti byli s jeho pomocí spokojeni a muž získal jejich důvěru

Rčení důvěřuj, ale prověřuj, se bohužel potvrdilo ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že seniorský pár neměl na bankovním účtu dostatek peněz na zaplacení činže, ačkoli peněz mělo být na účtu dostatek. Zjistili, že od března do října loňského roku někdo prováděl postupně z bankovního účtu výběry peněz. Navíc se ze z jejich bytu měla ztratit i finanční hotovost. Poškozený senior se minulý týden s oznámením o tomto skutku obrátil na děčínské kriminalisty. Ti celý případ začali prověřovat. Poté, co kriminalisté důkladně prověřili veškeré okolnosti případu a počínání muže, jenž k seniorům docházel jako pečovatel, sdělili mu v těchto dnech, v režimu zkráceného přípravného řízení, podezření z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kriminalisté podezřelému prokázali, že v období od března do října 2023, několika výběry pomocí platební karty z bankomatu, vybral z bankovního účtu poškozeného seniora 95 tisíc korun a dalších více než 20 tisíc korun odcizil v bytě. Podezřelý se k činu doznal.

Lze očekávat, že za dva týdny bude o jeho protiprávním jednání rozhodovat soudce okresního soudu. V případě uznání viny u soudu hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na pět let.

Děčín 19. ledna 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem