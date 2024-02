PDP 4 – aktivity 2023

V průběhu roku 2023 byla v rámci projektu organizována pestrá škála studijních a investičních aktivit.

V oblasti projektu, která cílí na vzdělávání příslušníků NCOZ SKPV a pracovníků jejích partnerů, proběhly následující akce:



- ve dnech 23. až 27. ledna 2023, následně 27. února až 3. března 2023 a 27. až 31. dubna 2023 proběhla 5ti denní školení vždy pro 25 účastníků na téma Open Source Intelligence a darknet, jejímž cílem bylo osvojení znalostí a dovedností při získávání informací z otevřených zdrojů s využitím zpravodajských technik.

- ve dnech 19. až 21. dubna 2023 školení odboru analytiky a odboru forenzní a speciální analýzy dat NCOZ SKPV pro 82 účastníků na téma forenzní analýzy digitálních dat, příprava a řízení realizací i efektivní spolupráce při zajišťování digitálních dat v jejich průběhu, problematika umělé inteligence a případné možnosti jejího využití, funkce a možnosti forenzních analytických nástrojů, kterými disponuje NCOZ, zabezpečení a šifrování dat a zajišťování dat z online prostoru formou ohledání.

- ve dnech 30. května až 1. června 2023 proběhlo v Plzni školení na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti pro 65 účastníků na téma aktuální trendy v problematice, včetně kyberměn, a zefektivňování spolupráce s relevantními partnery.



Experti NCOZ SKPV také za účelem získávání nových znalostí a sdílení příkladů dobré praxe v rámci komunity evropských bezpečnostních složek navštívili:



- ve dnech 18. a 19. září 2023 v Utrechtu, Nizozemsko, pracovníky nizozemského království z útvaru na boj proti daňové trestné činnosti, korupci a praní peněz (FIOD – Fiscal Information and Investigation Service), zařazeného pod Ministerstvem financí Nizozemského království, kde se seznamovali s inovativními softwarovými nástroji k sofistikované analýze tzv. velkých dat a postupy nizozemské policie při vývoji a implementaci inovativních řešení do policejní praxe.

- ve dnech 3. až 6. října 2023 úřad státního zástupce v Héradssaksóknari, Island, kde se seznamovali s organizací a způsobem práce islandské justice a policie, sdíleli příklady nejlepší praxe a zkušenosti zejména v boji proti korupci, praní peněz (včetně zneužívání kryptoměn k tomuto účelu) a finanční kriminalitě. Dále získali povědomí o softwarových nástrojích islandských bezpečnostních složek využívaných k trasování kryptoměn, prolamování hesel na zajištěné výpočetní technice a extrakci zájmových dat.



V oblasti problematiky kryptoměn:

- se dva experti NCOZ ve dnech 7. a 8. září 2023 v Kodani, Dánsko, zúčastnili konference Nordic Blockchain 2023, kde nabývali nejnovější znalosti v problematice virtuálních měn. Publikum se skládalo z představitelů průmyslu, zástupci z řad inovátorů, podnikatelů a vývojářů, zabývajících se nejnovějšími trendy v oblasti virtuálních měn. Mezi hlavní témata patřil vývoj Web 3.0, tedy další vývojovou fázi webu internetu, stavěné na vyšším zabezpečení postaveném na bázi blockchainových a dalších decentralizovaných systémů (De-Fi), dále budoucnost blockchainu nebo problematika Exchanges 2.0, tedy nové generace kryproměnových burz.

- dva experti NCOZ se ve dnech 5. a 6. října 2023 v Miláně, Itálie, zúčastnili konference ETH Milán. Hlavním tématem byly aktuální trendy a vývoj kryptoměn, problematika decentralizovaného bankovnictví, trendy a možnosti zakrývání identit smart kontraktů, oblast příštích generací krypto antivirů, apod. Díky poznatkům získaným účastí na konferenci získali experti NCOZ podklady k zpracovávání variant vývoje v této oblasti v krátkodobém až střednědobém výhledu a potřebné reakce bezpečnostních složek na tyto trendy.



V oblasti rozvíjení spolupráce s partnery:

- se uskutečnilo ve dnech 12. až 14. září 2023 setkání 19 zástupců úřadů ARO. Hlavním tématem setkání byla problematika možného dohledávání informací k osobám a majetku z veřejně dostupných online databází, jakož i z otevřených zdrojů, a dále na celkovou efektivitu vyhledávání majetku a využití informací obdržených od ARO partnerů. Vedle informací dostupných z online databází a veřejných zdrojů účastníci prezentovali také další informační zdroje, které využívají při zpracování žádostí od zahraničních partnerů.

- proběhlo dne 27. června 2023 pracovní setkání mezi zástupci NCOZ SKPV a Finančního analytického úřadu Ministerstva financí ČR. Předmětem jednání byly aktuální vývojové trendy korupční trestné činnosti, trestné činnosti spojené s veřejnými zakázkami a evropskými dotacemi.



V oblasti investičních aktivit:

- byl v srpnu 2023 pořízen typový průřez hardware produktů zn. Apple za účelem jejího ovládnutí pro účely zajišťování a forenzní analýzy digitálních stop v trestním řízení spolu se softwarem a hardwarem zn. Cellebrite jehož prostřednictvím se provádí vlastní dokumentace. Celkem šlo o zakázku v hodnotě 2,28 miliónů Kč.



PDP 4 – activities in 2023

A great variety of educational and investment activities was realized within the PDP 4 in the course of 2024.

In the domaine of professional education of NCOZ officers and their counterparts the following activities and events were organised:



- from 23rd to 27th January 2023, from 27th February to 3rd March 2023 and from 27th to 31st April 2023, trainings of 5 days / for 25 participants each focused on Open Source Intelligence techniques and Darknet,

- from 19th to 21st April 2023, trainings organised by Analysis Department along with Forensic Analysis Department targeting forensic analysis of digital traces for 82 participants,

- from 30th May to 1st June 2023, a training on actual trends of money laundering for 65 participants in Pilsen,

NCOZ experts with the aim to acquire latest knowledge and share the best practice in the field of money laundering and corruption:

- from 18th to 19th September 2023 visited Fiscal Information and Investigation Service of Netherlands,

- from 3rd to 6th October 2023 visited Public Prosecutor´s Office of Iceland,

In the domaine of cryptocurrencies:

- two NCOZ experts attended the conference Nordic Blockchain 2023 held from 7th to 8th September 2023 in Denmark whose main topic was the development of of the Web 3.0, future of blockchain and new generations of cryptocurrencies,

- two NCOZ experts attended the conference ETH Milán held from 5th to 6th October 2023 in Milán whose main topic was current trends in current trends in cryptocurrencies, decentralized banks, possibilities of ways of identity covering, new generations of crypto-viruses, etc.,

In the domaine of cooperation development with foreign counterparts:

- ARO meeting attended by 19 officers took place in Prague from 12th to 14th September 2023 the principal topic of which were the ways of intelligence search related to persons and assets out of publicly accessible databases, open source intelligence, etc.,

- meeting attended by NCOZ and Financial Intelligence Unit officers took place in Prage on 27th June 2023 where current trends in corruption, public tenders and european grants related crime where discussed,

In the domaine of equipment purchases:

- variety of Apple hardware products was purchased out of the savings made in the budget in august 2023 so that NCOZ experts have the opportunity to become familiar with the specific features of these products for forensic purposes.



