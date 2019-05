Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátý případ se mu stal osudným

LIBEREC – Osobní a místní znalost dovedla policisty k dopadení muže, který měl na svědomí několik případů krádeží.

Při vloupání do objektu v zahrádkářské kolonii, zadrželi policisté 37letou ženu z Liberce a jejího o 7let staršího kumpána. Společně se vloupali v pátek 17. května do jedné z chatek v kolonii v Rochlicích. Během svého nevybíravého počínání odcizili kuchyňské potřeby, avšak rychlým zásahem mužů zákona, s lupem nezmizeli.

Na tohoto muže z Liberce již měli policisté spadeno od konce ledna letošního roku. Podezřívali jej z toho, že odcizili několik druhů rozličného oblečení v jedné z libereckých prodejen. S lupem za bezmála 12tisíc korun prošel prostorem pokladen bez placení. Při krádeži 36 kusů triček a čepic jej však zaznamenala průmyslová kamera.

O několik dní později muž zamířil do dalšího z obchodů s oblečením v Liberci. Tentokráte si přisvojili na 11 kusů triček v hodnotě přes 3tisíce korun. Jako v předchozím případě prošel opět prostorem pokladen a opět bez zaplacení. I v tomto případě však kamery vydaly svá svědectví.

Trestné činnosti 44letého muže však nebyl konec. Po dalším týdnu, tedy 17. února, vstoupil do prodejny s oblečením znovu. Pravděpodobně si byl jist tím, že když mu nekalé úmysly již v minulosti vyšly, tak že je zopakuje. Tentokráte odcizil 9 kusů triček v hodnotě přes 2tisíce korun.

Jakmile policisté srovnali záběry z kamer obchodů, okamžitě zjistili, že se jedná o tutéž osobu jako v předchozích případech. Díky výborné osobní a místní znalosti policisté okamžitě věděli, o koho se jedná. Bylo již jen otázkou času, kdy muž skončí na služebně obvodního oddělení. A tak se také stalo onoho 17. května, kdy jej při vloupání do zahradní chatky policisté, na základě oznámení, zadrželi. Společně se 37letou ženou.

Během provádění nezbytných administrativních úkonů ke vloupání, pochopitelně došlo také na případy krádeží oblečení. Muž se pod tíhou argumentů a důkazních prostředků k činům doznal.

Výše škody přesáhla částku 22tisíc korun.

Policejní komisař tak zahájil trestní stíhání 44letého muže obviněného z přečinu krádež, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta a zároveň podal podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby. 37letou ženu policejní komisař obvinil z přečinu krádež, za což jí v případě odsouzení může z důvodu předchozí majetkové trestné činnosti hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

24. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

