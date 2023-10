Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátý den po propuštění z věznice vykradl zlatnictví

ČESKOLIPSKO - Už je zase zpátky za mřížemi.

Dne 20. září kolem 23. hodiny vyvolal poprask v centru České Lípy zloděj, který v Moskevské ulici vykopl dveře zlatnictví, aby tu odcizil snubní prstýnky z výkladní skříně. Odnesl si jich přesně 150 kusů. Šlo o vzorky snubních prstenů vyrobené ze stříbra, z nichž některé byly pozlacené. Jejich hodnota činila 89 000 korun. Poškození dveří majitel objektu odhadnul na 5 000 korun.

Násilné vniknutí do obchodu spustilo alarm, proto se tu pachatel dlouho nezdržoval a se šperky utekl pryč. Uložil si je do trička, které si musel svléknout. Na polonahého muže v kraťasech, jenž běžel po českolipském náměstí hned potom, co se rozhoukal alarm, nás prostřednictvím linky 158 upozornil svědek. Ten se domníval, že se někdo vloupal do osobního vozidla. Naše hlídky pak zjistily, že to nebyl alarm z auta, ale ze zlatnictví. Podezřelého jsme už v okolí nenašli. Dopadli jsme ho o několik hodin později. Zadrželi jsme ho přesně ve 4.45 následujícího dne (21. září) v místě jeho bydliště v Novém Boru. foto vydaných prstenů

K činu se přiznal a větší část lupu nám vydal. Prstýnky si doma schoval do ponožky, aby svůj čin utajil před dalšími členy domácnosti. Dobrovolně nám vydal 101 prstenů, dalších 5, které ztratil na útěku z místa činu, jsme našli na českolipském náměstí a v jeho blízkém okolí. Vzhledem k tomu, že byl v inkriminované době opilý a z České Lípy šel do Nového Boru pěšky, může se zbývajících 44 prstenů povalovat kdekoliv po této trase.

Zarážející na celém případu je to, že 29letého zadrženého propustila věznice z výkonu trestu odnětí svobody teprve 15. září, kdy si odpykal svůj tříměsíční trest za majetkovou trestnou činnost. Vyšetřovatelka ho z nového přečinu krádeže, za který mu nově hrozí až tříletý pobyt za mřížemi, obvinila 22. září. Vzhledem k tomu, že by na svobodě v trestné činnosti nejspíš pokračoval, podala státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. S ním se ztotožnil nejen státní zástupce, ale také soudce, a ještě téhož dne jsme obviněného na základě rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě eskortovali do vazební věznice.

3. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

