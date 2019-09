Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Patrně usnul za volantem, narazil do stromů

J.Hradec – Spolujezdkyně zemřela, řidič bude trestně stíhán.(Hlasová schránka 974 233 116)

Jindřichohradečtí kriminalisté ve spolupráci s kolegy z dopravní policie intenzivně prošetřovali okolnosti a příčiny tragické dopravní nehody, která se stala dne 27. června kolem 3:50 hodin. Podezřelý muž jako řidič nákladního automobilu Citroen Jumper při jízdě ve směru od Kardašovy Řečice na Jindřichův Hradec, přibližně 50 metrů před obcí Děbolín, se pravděpodobně plně nevěnoval řízení vozidla, kdy v mírné přehledné pravotočivé zatáčce zřejmě usnul, přejel do protisměru, sjel do silničního příkopu, kde pokračoval v jízdě po travnatém povrchu a s vozidlem narazil postupně do třech vzrostlých ovocných stromů. Až nárazem do třetího stromu v pořadí se vozidlo zastavilo. V důsledku této dopravní nehody utrpěla spolujezdkyně z předního sedadla vážná zranění, kterým na místě dopravní nehody podlehla. Škoda, která je v tomto případě skutečně zanedbatelná činí nejméně 1 000 000 korun. Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování dne 24. září vydal usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, které si převezme v nejbližších dnech. Policejní komisař se bude případem i nadále intenzivně zabývat.

25. září 2019

