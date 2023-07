Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání - VYPÁTRÁNA

České Budějovice – Českobudějovičtí kriminalisté pátrají po hledané nezletilé dívce.

Českobudějovičtí kriminalisté vyhlásili dne 29. července 2023 celostátní pátrání po hledané 13leté dívce z Českobudějovicka. Hledaná byla naposledy viděna včera v 19:00 hodin v Dětském domově Boršov nad Vltavou, odkud opakovaně utekla.

POPIS:

Hledaná je zdánlivého stáří 15 let, výšky cca 160 cm, střední postavy, má hnědé rovné středně dlouhé vlasy česané na pěšinku uprostřed a hnědé oči. Na sobě by mohla mít šedé tepláky a kraťasy, černou mikinu s nápisem FUCK a na hlavě černou kšiltovku s nápisem NY. Přes rameno nebo kolem pasu by mohla mít černou ledvinku.

Další informace, včetně fotografie dívky naleznete na následujícím odkaze:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21510729230201

(pozn. Pokud je odkaz neaktivní, osoba je vypátrána a pátrání je odvoláno)

Informace o hledané nezletilé dívce od Vás přijme kterákoliv policejní služebna nebo, prosím, zavolejte na linku 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

30. července 2023

DODATEK:

Nezletilá dívka byla dnes v pořádku vypátrána. Žádáme o stažení pátrání z médií. Všem děkujeme za spolurpáci.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

30. července 2023

vytisknout e-mailem