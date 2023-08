Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrání se šťastným koncem

JIČÍNSKO – Psovod muže trpícího Alzheimerovou chorobou nalezl a odvezl ho domů.

Včera (21. 8.) krátce po 15. hodině přijali jičínští obvodní policisté telefonické oznámení od ženy, která pohřešovala svého manžela (77 let). Manžel měl odejít z domu ve 14. hodin, a jelikož se nikdy venku dlouho nezdržoval a navíc trpí Alzheimerovou chorobou, měla o něj obavy. Do pátrání se ihned zapojili policisté obvodního oddělení, dopravní policisté, psovod a také strážníci MP Jičín, kteří prověřovali okolí bydliště a také místa, která senior zná. Jičínskému psovodovi se podařilo pohřešovaného vypátrat po dvou hodinách od oznámení na silnici u obce Studeňany. Senior byl v pořádku a údajně se šel pouze projít. Psovod muže odvezl do místa bydliště v Jičíně, kde ho předal do péče manželce.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

22.8.2023, 10:45

