Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátrání se šťastným koncem

KARLOVARSKO – Muže hledali policisté i horská služba.

Se šťastným koncem byla ve čtvrtek 9. září 2021 před devátou hodinou večerní ukončena pátrací akce po šestasedmdesátiletém muži, jehož pohřešování oznámila na policejní služebně v Jáchymově jeho stejně stará manželka. Senior měl kolem půl páté hodiny odpolední odejít z hotelu na procházku, při které se mu však udělalo nevolno, upadnul na zem a nemohl se vrátit zpět. Než se mu vybil mobilní telefon, stihl své ženě zavolat a říct co se stalo.

Po přijatém oznámení se do okolí ihned rozjely policejní hlídky, psovod se služebním psem a také členové horské služby se svými psi na vyhledávání osob. Svolána byla také pořádková jednotka a do akce nasazena nejen čtyřkolka, ale povolán byl i policejní vrtulník s termovizí. Ležícího muže na lesní cestě našel policista z obvodního oddělení Jáchymov spolu s členem horské služby a jeho psem jménem Black. Do své péče si jej následně převzala osádka Zdravotnické záchranné služby, která ho převezla do nemocnice.

V souvislosti s pátrací akcí bychom chtěli připomenout pár užitečných rad. Než se vydáte na svou procházku do lesa či do míst, kde to neznáte, vezměte si s sebou plně nabitý funkční telefon. Užitečným pomocníkem může být určitě nainstalovaná mobilní aplikace „Záchranka“, kterou lze stáhnout zdarma. Ta Vám může v obdobných situacích zachránit život. Dále dejte vždy vědět někomu blízkému, kam máte v plánu jít a přibližně na jak dlouhou dobu. Před procházkou zvažte své síly a zdravotní stav. Pokud pravidelně léky, mějte je pro jistotu u sebe. Určitě také nezapomeňte na vhodné oblečení a svačinu.

nprap. Eva Valtová

10. 9. 2021

vytisknout e-mailem