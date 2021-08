Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání se šťastným koncem

Jindřichův Hradec - Muž měl mít sebevražedné úmysly.

Včera po čtvrté hodině odpoledne oznámila na linku 158 žena, že pohřešuje svého známého, který má dle ní sebevražedné sklony. Naposledy se měl pohybovat v okolí Nové Olešné u tamního rekreačního areálu. Do pátrání po muži bylo nasazeno několik policejních hlídek, a to z Jindřichova Hradce, Nové Bystřice, Dačic a také policejní kynolog. Připojili se také dobrovolní hasiči z několika obcí a pátrajících tak bylo na tři desítky. Do akce také vzlétl policejní vrtulník. Během několikahodinového pátrání začal pohřešovaný komunikovat s oznamovatelkou, a to přes sociální sítě. Z komunikace bylo patrné, že se v lesích muž zřejmě nenachází, díky informovanosti místních o pátrání se brzy ozval muž, který podle popisu pohřešovaného poznal a sdělil pátrajícím, že přišel do restauračního zařízení v obci na Jindřichohradecku, kde bydlí. Na místo tak vyrazili policisté a informace se ukázala jako pravdivá. Z komunikace s mužem vyplynulo, že myšlenky na ublížení si opravdu má, a tak si ho do péče převzali přivolaní záchranáři. Pátrání tak mělo šťastný konec a nešťastník si svůj úmysl pro příště snad rozmyslí. Jindřichohradečtí policisté děkují všem za zapojení se do pátrací akce.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

30. srpna 2021

vytisknout e-mailem