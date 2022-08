Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátrání po ztraceném ženichovi mělo šťastný konec

SEMILSKO - Jeho zmizení nám oznámili svatebčané.

Ve čtvrtek krátce před 23. hodinou nás prostřednictvím linky 158 požádali svatebčané ze Semilska o pomoc při pátrání po 26letém ženichovi, který zmizel ze svatební veselky. Ta se konala téhož dne v objektu poblíž vlakového nádraží v Kořenově. Odtud odešel neznámo kam kolem 22. hodiny, a když ho svatebčané nenašli vlastními silami, obrátili se na nás.

Obávali se toho, že by v opilosti mohl spadnout do nějaké strže v horském členitém terénu. Operační důstojník na místo vyslal dvě dvoučlenné hlídky, které s sebou přivezli i služebního psa, a k nim se přidalo 55 svatebčanů. Společně vytvořili několik skupin a ty pak prohledávaly les a okolí až do třetí hodiny ranní. V tuto hodinu naše policistka společně s jedním svatebčanem ženicha potkali necelý kilometr od nádraží v Kořenově. Od něj se dozvěděli, že ušel lesem zhruba tři kilometry a na nějaké mítině usnul. Když se probudil, spěchal zpátky za svou nevěstou. Ta mu jeho noční výlet brzy odpustila, jen jí musel slíbit, že už se něco podobného nebude nikdy opakovat.

I my jsme měli z tohoto šťastného konce pátrací akce radost a oběma novomanželům přejeme do dalšího společného života hodně štěstí a spokojenosti.

20. 8. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

