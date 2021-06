Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po ztraceném houbaři

Strakonice – Pohřešovaného seniora našel policejní vrtulník.

Minulý týden policisté informovali o úspěšném pátrání po seniorce z Vodňanska. Neuplynulo ani deset dní a policisté pátrali do dalším seniorovi. Naštěstí i tentokrát bylo pátrání úspěšné.

Včerejšího dne v 18,36 hodin přijali policisté na tísňovou linku 158 prosbu o pomoc od muže, který oznámil, že jeho osmaosmdesátiletý otec odjel ve 13 hodin na houby ze svého trvalého bydliště, kde žije se svou manželkou, a domů se ještě nevrátil. Dále uvedl, že otec nemá u sebe telefon, užívá léky na cukrovku a vysoký tlak. Policisté jihočeského operačního střediska po muži okamžitě vyhlásili pátrání a vyslali policejní hlídky do lokality u obce Kadov na Blatensku, kde bylo nalezeno vozidlo pohřešovaného. Zaparkovaný prázdný automobil u lesa v lokalitě Na Brdech nalezla sousedka seniora, která důležitou informaci předala policistům. Do pátrací akce se hned zapojili policisté z různých oddělení (OOP Blatná, OOP Radomyšl, hlídka dopravních policistů) včetně psovoda strakonického územního odboru. Na pomoc dorazili také hasiči z HZS Blatná, dobrovolní hasiči z Blatné, Lnář a deset místních dobrovolníků. Do pátrání po seniorovi byl na pomoc přizván také policejní vrtulník. Rojnice policistů společně s ostatními dobrovolníky propátrávala místní lesy a houštiny. Po hodině a půl se podařilo muže za pomoci policejního vrtulníku nalézt živého v močálech mezi místními lesíky. Dezorientovaného a promoklého muže policisté převezli do místa bydliště, kde ho prohlédli přivolaní zdravotníci a předali rodině.

Obě pátrání po seniorech během krátké doby naštěstí dopadla úspěšně. Ale nemusí a nebývá tomu tak pokaždé. Při pátrání po pohřešovaných seniorech hraje roli každá minuta. Bylo velké štěstí, že se pohřešované seniory podařilo policistům najít v tak krátké době. Velké poděkování patří i všem zúčastněným, hasičům a místním dobrovolníkům. Všechny starší lidi by měly tyto životní příběhy poučit a přimět je k tomu, aby byli opatrní, do přírody (například na houby) nechodili sami, vybírali si místa, která dobře znají, o svých odchodech informovali své blízké a s sebou si vždy brali nabitý mobilní telefon, neboť právě díky němu se může najít místo výskytu. Velkým pomocníkem je také aplikace „Záchranka“, kterou lze stáhnout do dotykových mobilních telefonů.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

24. června 2021

