Pátrání po zraněném houbaři

LOUNSKO – Spolupráce složek IZS napomohla k včasné záchraně.



V úterý 29. října, zhruba kolem druhé hodiny odpolední, jsme přijali volání na tísňovou linku od 63 letého houbaře. Ten volal o pomoc, poté co upadl a způsobil si silně bolestivé zranění vylučující mobilitu v lese poblíž Konětop. Dotyčný nevěděl, kde se nachází, a tak bylo třeba využít lokalizace volajícího.

Na místo dorazily všechny dostupné hlídky policie, ať už strážci zákona z lounského dopravního inspektorátu nebo policisté z blízkých obvodních oddělení a policejní stanice. V rámci pátrání po zraněném muži se utvořila takzvaná rojnice složená z přítomných policistů, hasičů i záchranářů. Zatímco se propátrával složitý terén, vozidlo zdravotnické záchranné služby postupovalo skrze těžko sjízdné cesty, aby bylo co nejdříve na dosah v momentě nalezení. Po necelé hodině propátrávání hustého lesního porostu byl zraněný houbař nalezen. Záchranáři, jenž se do pátrací rojnice zapojili, ihned poskytli prvotní ošetření. Díky spolupráci všech přítomných složek Integrovaného Záchranného Systému se podařilo dotyčného v krátkém časovém sledu přenést na nosítkách do připraveného vozidla ZZS, které jej převezlo do nemocnice.

Aby se těmto nepříjemným a někdy i nebezpečným situacím dalo co nejvíce předejít, připravili jsme pro všechny houbaře několik důležitých rad. Tyto jednoduché kroky mohou výrazně snížit riziko, že se zraníte, a zvýší šanci, že v případě náhlé ztráty orientace budete rychle vypátráni. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než řešení krizových situací. Dodržováním těchto pravidel můžete ochránit nejen své zdraví, ale také ulehčit práci záchranným složkám IZS.

Doporučení policie pro bezpečné houbaření:

Předtím, než se vydáte na výlet do lesa, dobře zvažte své síly. Pamatujte, že cesta tam i zpět může být náročnější, než čekáte.

Vždy dejte vědět rodině nebo přátelům, kam jdete a kdy se plánujete vrátit.

Funkční a plně nabitý mobilní telefon je v lese neocenitelným pomocníkem, pokud byste potřebovali přivolat pomoc.

Pokud plánujete delší pobyt v přírodě, vezměte si s sebou vodu a něco k jídlu.

Připravte se na jakékoliv počasí – oblékněte se do vrstev a noste pohodlnou obuv.

Vyhněte se oblastem, které neznáte, nebo kde je obtížný terén.

Všímejte si významných objektů a značených cest, abyste se v případě potřeby mohli snadno vrátit.

Pokud je to možné, vydejte se na houby ve skupině.

Držte se značených turistických tras, které jsou dobře orientovatelné.

Co dělat, pokud zabloudíte:

Pokuste se vrátit na místo, které dobře znáte nebo dokážete popsat.

Nepropadejte panice a udržte si chladnou hlavu.

Pokuste se jít jedním směrem, aby vás bylo snadnější najít.

Zavolejte blízkým nebo využijte tísňovou linku 158. Popište, kde se nacházíte, a vyčkejte na pomoc.

Pozor na parkování a bezpečnost vozidla:

Mnoho houbařů přijíždí do lesa autem. Je důležité parkovat pouze na povolených místech a vždy si pamatovat, že auto není trezor. Nenechávejte ve vozidle cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony nebo doklady. Pokud tak učiníte, můžete svůj majetek vystavit riziku krádeže. V rámci preventivních akcí zaměřených na houbaře navštěvují policisté z Ústeckého kraje pravidelně odlehlá místa, kde parkují auta návštěvníků lesů. Houbaře zde upozorňují, aby ve vozidlech nenechávali žádné cennosti, které by mohly přilákat zloděje.

Vždy dbejte na svou bezpečnost a mějte na paměti, že vaše zdraví a bezpečí jsou na prvním místě.

4. listopadu 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

