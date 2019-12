Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po útěkářce - aktualizace

Policisté hledají dívku, která utekla z Klokánku.

Policisté hledají čtrnáctiletou dívku, která je z rozhodnutí orgánu sociálně - právní ochrany dětí umístěná do Klokánku v Praze 4 odkud utekla. Hledaná odešla v pondělí 2. prosince do školy, kam však nedorazila a následně odpoledne nepřišla ani zpátky do Klokánku. Dívka umístění v Klokánku odmítá a toto je její již několikátý útěk. Hledaná má vztah ke Kolínu, odkud pochází a má tam kamarády.

Dívka je vysoká asi 160 až 170 cm, má štíhlou postavu, modré oči a dlouhé blond rovné vlasy do pasu. Naposledy na sobě měla delší khaki bundu a potrhané tmavé rifle

Jestliže ji někdo viděl, nebo ví, kde by se mohla nacházet, ať kontaktuje linku 158.

kpt. Jan Daněk – 3. 12. 2019

Aktualizace: Dívka byla vypátrána v Kolíně a je v pořádku. Děkujeme všem, kteří pátrání věnovali pozornost.

kpt. Jan Daněk - 3. 12. 2019

vytisknout e-mailem