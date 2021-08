Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po totožnosti osoby a po svědcích události

PŘÍBRAMSKO - Dne 18. srpna po 21:00 hodině nalezla projíždějící řidička mezi obcemi Příbram a Háje ležícího muže.

Příbramští policisté pátrají po totožnosti muže ve věku kolem 40 let, kterého včera po deváté hodině večerní nalezla projíždějící řidička na 27 km silnice II/118 ve směru na obec Háje. Dotyčný na sobě měl tmavou mikinu. Zraněný muž byl přepraven letecky do pražské nemocnice. Dále policisté žádají svědky, kteří by mohli napomoci objasnit, co se na daném místě stalo, aby zavolali na telefonní číslo 974 879 251 (503) nebo na linku 158.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

19. srpen 2021

