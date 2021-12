Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po totožnosti

Tábor – Pomozte prosím policistům ustanovit totožnost mladíků a děvčat z videozáznamu a fotografií.

Policisté táborského obvodního oddělení v rámci prověřování jednoho ze svých případů zajistili fotografie a videozáznam party pěti mladíků a tří slečen. Ti se krátce před čtvrtou hodinou odpolední dne 4. prosince pohybovali v Bechyňské ulici v Táboře. Policisté by s nimi rádi hovořili a získali od nich velmi důležité informace.

Vyzýváme tímto uvedené mladíky a slečny, aby se dostavili na služebnu Obvodního oddělení PČR Tábor do Divadelní ulice, nejlépe po telefonickém kontaktu na čísle 974 238 700, a podali zde své vysvětlení. Zároveň žádáme každého, kdo by uvedenou omladinu na videozáznamu a fotografiích poznal, případně by mohl k ustanovení jejich totožnosti přispět jakýmkoliv dalším poznatkem, aby své informace sdělil táborským policistům na výše uvedených kontaktech.

Za případnou pomoc děkujeme.

Pátrání po totožnosti 1.avi

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

10. prosince 2021

