Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po totožnosti

Tábor – Pomozte prosím policistům ustanovit totožnost čtyř osob na fotografiích.

Policisté táborského obvodního oddělení v rámci prověřování případu fyzického napadení zajistili fotografie čtyř osob, a to tří mužů a jedné ženy, kteří se v inkriminované době, dne 9. září 2024 kolem jedné hodiny v noci, pohybovali na BČS Orlen v Soběslavské ulici v Táboře. Policisté by s nimi rádi hovořili a získali od nich velmi důležité informace.

Jedná se o dva muže snědé pleti ve věku kolem 30 let. Jeden z nich měl výrazná tetování na obou pažích. Oblečen byl do bílého tílka a bílých ¾ kalhot s modrými pruhy po stranách. Na hlavě měl černou kšiltovku a na nohou pantofle. Druhý z mužů měl černé, krátce střižené vlasy. Na sobě měl světle zelené triko s krátkým rukávem, červené tepláky a sportovní obuv. Třetí muž byl přibližně ve věku osmnácti let. Měl světlou pleť a byl oblečen v černobílé teplákové soupravě. Žena byla snědé pleti, ve věku kolem dvaceti let. Měla černé vlasy, stažené do drdolu. Oblečená byla do bílého tílka a tmavých kalhot. Na nohou měla bílé pantofle.

Vyzýváme tímto uvedené muže a ženu, aby se dostavili na služebnu Obvodního oddělení policie Tábor, která sídlí v Divadelní ulici v Táboře, nejlépe po telefonickém kontaktu na čísle 974 238 700, a podali zde své vysvětlení.

Zároveň žádáme každého, kdo by uvedené osoby na fotografiích poznal, případně by mohl k ustanovení jejich totožnosti přispět jakýmkoliv dalším poznatkem, aby své informace sdělil táborským policistům na výše uvedených kontaktech.

Za případnou pomoc děkujeme.

or. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 13. listopadu 2024

