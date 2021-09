Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátrání po svědcích krádeže

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

Chebští kriminalisté se intenzivně zabývají případem krádeže, ke které mělo dojít od středy 18. srpna 2021 od 18:30 hodin do čtvrtka 19. srpna do 06:30 hodin. Dosud neznámí pachatelé měli násilně vniknout do plovoucí garáže umístěné na vodní nádrži Jesenice, konkrétně v katastrálním území Dřenice u Chebu. Z garáže měli poté odcizit nafukovací člun s elektrickým motorem, kajakovou plastovou loď s elektrickým motorem, tři desítky rybářských prutů a řadu dalšího rybářského vybavení.



Je pravděpodobné, že pachatelé, kteří byli nejméně dva, přijeli příjezdovou cestou končící v osadě Okrouhlá, část ve Strži, a k břehu poté pokračovali po louce. Stejnou cestou místo opustili.



Tímto svým jednáním měli dosud neznámí pachatelé způsobit škodu převyšující 100 tisíc korun. Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu krádeže.



Zároveň kriminalisté žádají případné svědky, rybáře či osoby, kterým byly odcizené věci nabízeny, či tyto odcizení věci viděli při užívaní, aby jakékoliv informace, kterou pomohou při vyšetřování, volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na kterékoliv obvodní oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 9. 2021

