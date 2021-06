Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po svědcích dvou dopravních nehod

PŘÍBRAMSKO - Dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc.

Příbramští dopravní policisté šetří nehodu, která se stala v pondělí 31. května v 15:50 h v Příbrami na křižovatce ulic Koperníkova a Ivana Olbrachta. Řidič vozidla značky Toyota Avensis tvrdí, že do něj nacouval v křižovatce řidič s vozidlem Peugeot 407 a tažným zařízením mu poškodil přední část auta. Druhý šofér uvádí, že naopak zastavil, aby pustil z pravé strany přijíždějící vůz. Po zastavení pak do něj zezadu narazil motorista s Toyotou Avensis. Vzniklá škoda byla stanovena na deset tisíc korun. Policisté žádají svědky, kteří by napomohli objasnit, za jakých okolností k dopravně nehodě došlo, aby se ozvali na telefonní číslo 974 879 251 (503) nebo na linku 158.

Příslušníci policie také hledají svědky páteční dopravní nehody, ke které došlo v 7:05 h na 2,13 km silnice II/118 v katastru obce Petrovice. Dne 28. května zastavil u kraje silnice motorista s vozidlem Peugeot Boxer, protože si všiml protijedoucího automobilu větších rozměrů. Jeho řidič však po střetu, při kterém vznikla škoda ve výši 30 tisíc korun, nezastavil a pokračoval v jízdě ve směru na Krašovice. I v tomto případě mohou případní svědci volat na výše uvedená čísla.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

2. červen 2021

