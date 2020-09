Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po svědcích dvou dopravních nehod

PŘÍBRAMSKO - Policisté žádají svědky dvou srpnových nehod, aby pomohli s objasněním nehodového děje.

Dne 24. srpna v 14:48 hodin došlo v Příbrami v ulici Edvarda Beneše ke střetu motocyklu a chodce. Motorkář jel ve směru od ulice 28. října do Školní ulice, kdy na křižovatce zastavil u přechodu pro chodce, aby umožnil chodcům bezpečně přejít. Následně mu po rozjetí 23 metrů za přechodem měla vběhnout do jízdní dráhy z pravé strany chodkyně. Tu s vážný poraněním poté převezla sanitka do nemocnice.

Policisté žádají svědky, kteří nehodu viděli nebo je zachytili na kamery ve svých vozech, aby se ozvali na linku 158 nebo na telefon 974 879 503 (251).

Další nehoda se stala dne 28. srpna po půlnoci v Sedlčanech. Osmadvacetiletý řidič jel s vozem značky Škoda Octavia ve směru od Kosovy Hory po silnici I/18. V Sedlčanech při průjezdu kruhovým objezdem nezvládl řízení, při odbočení doprava do Sedlecké ulice přejel na ostrůvek uprostřed vozovky. Poškodil přitom obrubník a narazil do dopravní značky. Tuto nehodu však nenahlásil a z místa odjel. Dále pokračoval v jízdě na Komenského náměstí, kde nerespektoval značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“, přejel do protisměru, kde zaparkoval. Odtud pak šel do místního baru. Nehodu nahlásil až ráno, když u jeho auto stáli strážnici městské policie. Ti u něj při dechové zkoušce naměřili 0,8 promile alkoholu.

Policisté žádají svědky, kteří by mohli objasnit, za jakých okolností a v kolik hodin došlo k dopravní nehodě, či jestli viděli dané vozidlo parkovat na Komenského náměstí v Sedlčanech, aby se ozvali na linku 158 nebo na telefon 974 879 503 (251).

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

7. září 2020

vytisknout e-mailem