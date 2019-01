Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po svědcích dopravní nehody

PŘÍBRAMSKO - Dne 26. prosince 2018 v 13:15 hodin došlo na křižovatce silnic č. 105 a 10533 v katastru obce Petrovice k dopravní nehodě vozidla Renalut Megane, jehož řidič přijížděl od obce Obděnice.

Při vjíždění do prostor křižovatky přehlédl vůz značky VW Polo, který byl na hlavní silnici. Řidička pola jela ve směru od obce Sedlčany, a aby zabránila střetu, strhla řízení a poté vjela do silničního příkopu. Motoristku následně přepravila sanitka do nemocnice k preventivnímu vyšetření.

Předmětnou nehodu měla vidět osádka bílého osobního vozidla, které na místě i zastavilo. Svědectví těchto osob je důležité pro objasnění nehodového děje. Policisté žádají svědky události, aby se ozvali na telefon 974 879 251(503) nebo na bezplatnou linku 158.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

7. leden 2019

