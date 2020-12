Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátrání po svědcích dopravní nehody

SOKOLOVSKO – Ta se stala v Sokolově poblíž čerpací stanice.

Dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, která se stala v sobotu 12. prosince 2020 kolem 23. hodiny poblíž čerpací stanice v Sokolově. Na silnici třetí třídy, konkrétně na křižovatce v ulici K. H. Borovského, měl řidič osobního automobilu značky Volkswagen, který jel ve směru od centra na obec Staré Sedlo, vyjet mimo pozemní komunikaci a přední částí vozidla narazit do sloupku svislé dopravní značky a orientačního sloupku žluto-černé barvy. Řidič měl následně od automobilu odejít, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti účastníka po dopravní nehodě.



Policisté šetřením zjistili, že v ulici Mánesova se na parkovišti nacházel muž se ženou, kteří měli jít od parkoviště směrem k panelovým domům. Muž měl na sobě oblečenou červenou bundu, tmavší kalhoty a v pravé ruce držel tašku bílé barvy. Žena byla oblečená do kabátu zelené barvy, světlých kalhot a v levé ruce měla kabelku. Oba měli pravděpodobně tmavší vlasy. Ve chvíli, kdy došlo k dopravní nehodě, tak se oba dva měli otočit a jít směrem k místu nehody, kde měli pomáhat s vyproštěním vozidla značky Volkswagen.



Vzhledem k tomu, že se jedná o svědky, kteří mohou výrazně pomoc při vyšetřování této dopravní nehody, tak policisté žádají, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na Dopravní inspektorát v Sokolově v ulici Jednoty 1773.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 12. 2020

