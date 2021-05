Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátrání po svědcích

CHEBSKO – Volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

Chebští kriminalisté pátrají po svědcích dopravní nehody, která se stala v pátek 14. května letošního roku kolem 17:30 hodin v Aši. Osmatřicetiletý muž jako řidič osobního vozidla značky Audi byl v ulici Vítězná v Hranicích zastavován policejní hlídkou ve služebním automobilu. Řidič ovšem na výzvy pomocí zvukového a světelného signálu s nápisem „STOP“ nereagoval a měl začít ve vysoké rychlosti policistům ujíždět po pozemní komunikaci č. 217 mimo obec Hranice směrem na obec Hranice – Studánka.



Dále měl řidič pokračovat směrem na Aš, kde mu měla u čističky odpadních vod na křižovatce silnic č. 217 a 2162 vjet do cesty další policejní hlídka. Tu měl objet a pokračovat směrem do obce Krásná, kde měl jet k obecnímu úřadu. Poté měl pokračovat do Aše, kde měl projet ulice Sibiřská, Okružní, Zelená, Čajkovského, Jiráskova, Wolkerova, Březová, Slovanská, kde na křižovatce silnic Slovanská a Hlavní nereagoval na policisty. Muž měl ve vysoké rychlosti pokračovat směrem na policisty, kteří byli nuceni uskočit do bezpečného prostoru. Řidič osobního automobilu značky Audi měl poté v ulici Hlavní najet na obrubník, přičemž mělo dojít k oddělení pravého předního kola od vozidla. I s takto poškozeným vozidlem měl jet dále ke kruhovému objezdu ulic Saská, Hlavní a Moravská, kde vjel do protisměru kruhového objezdu do ulice Saská a s vozidlem havaroval na chodníku.



Kriminalisté žádají případné svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místy procházeli či projížděli, anebo nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na chebské kriminalisty na telefonních číslech 974372339 či 974372377.



Zároveň žádáme autora na sociálních sítích zveřejněného videa, který část zběsilé jízdy nahrál na palubní kameru ve svém vozidle, aby se taktéž obrátil na chebské kriminalisty.



Veškeré informace k této události, které pomohou při vyšetřování, je možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 5. 2021

Související dokumenty Video z pronásledování

Velikost souboru:6,2 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem