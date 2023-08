Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po střelci z centra

Kriminalisté pátrají po skupině výtržníků, kteří včera v noci v centru Prahy, po hromadné bitce, stříleli z ostré zbraně proti vyhazovačům.

Dnes v noci, krátce před jednou hodinou ranní, došlo před jedním klubem v ulici Masná v Praze 1, k hromadné bitce, do které se zapojilo několik osob včetně vyhazovačů. Celá situace vygradovala ve chvíli, kdy jeden z agresorů vytáhl krátkou střelnou zbraň, ze které nejméně šestkrát vystřelil proti vchodovým dveřím do klubu. Jeden výstřel zasáhl neznámého muže do nohy, ale ten však doposud nevyhledal lékařské ošetření. Ostatní střely skončily v okolních objektech.

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých je celá skupina velmi dobře zachycena. Střelec měl na sobě černé tričko s bílým kruhovým motivem na levém prsu a bílou grafikou na zádech. Na pořízené fotografii z místa je zachycen i se samotnou střelnou zbraní.

Kriminalisté žádají širokou veřejnost o pomoc se ztotožněním celé skupiny i samotného střelce, jelikož je důvodná obava, že by „vyřizování účtů“ mohlo pokračovat a mohli by ohrozit i další nezúčastněné osoby.Žádají také případné svědky celé události, kteří mají relevantní informace k případu, aby se také ozvali na tísňovou linku 158. V žádném případě se nesnažte muže se zbraní zadržet sami, mohl by být velmi nebezpečný.

por. Bc. Richard Hrdina - 25. srpna 2023

Související dokumenty Střelba v centru.mp4

Velikost souboru:71,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem