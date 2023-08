Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po střelci z centra - Aktualizace

Kriminalisté pátrají po skupině výtržníků, kteří včera v noci v centru Prahy, po hromadné bitce, stříleli z ostré zbraně proti vyhazovačům.

Aktualizace 26. srpna 2023

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I získali mnoho kladných poznatků, na jejichž základě zanedlouho ztotožnili celou skupinu výtržníků. Také vypátrali postřeleného muže, který měl v oblasti stehna zástřel, což znamenalo, že se střela pořád nachází uvnitř a tak mu zajistili okamžité lékařské ošetření. Během několika hodin zadrželi v Praze 5 i muže ze záznamu podezřelého ze střelby, ale po jeho vytěžení a následném výslechu vyplynulo, že na místě střílel někdo jiný. Zbraň kterou měl dotyčný u sebe byla plynová pistole, která se tudíž neshodovala se zbraní použitou v Masné ulici. Pátrání tedy pokračovalo dál a během dvou hodin detektivové zadrželi v Praze 1 čtyřiatřicetiletého muže, který se následně k činu doznal.

V průběhu celého pátrání probíhalo rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého se zapojilo mnoho policistů ze speciální pořádkové jednotky, pohotovostní motorizované jednotky, zásahovky, kriminální služby a mnoho dalších. To proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost v pražských ulicích a eliminovali riziko jakéhokoliv dalšího ohrožení.

Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví, za což mu v případě odsouzení, hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Děkujeme veřejnosti a všem médiím za pomoc s pátráním.

por. Bc. Richard Hrdina

Dnes v noci, krátce před jednou hodinou ranní, došlo před jedním klubem v ulici Masná v Praze 1, k hromadné bitce, do které se zapojilo několik osob včetně vyhazovačů. Celá situace vygradovala ve chvíli, kdy jeden z agresorů vytáhl krátkou střelnou zbraň, ze které nejméně šestkrát vystřelil proti vchodovým dveřím do klubu. Jeden výstřel zasáhl neznámého muže do nohy, ale ten však doposud nevyhledal lékařské ošetření. Ostatní střely skončily v okolních objektech.

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých je celá skupina velmi dobře zachycena. Střelec měl na sobě černé tričko s bílým kruhovým motivem na levém prsu a bílou grafikou na zádech. Na pořízené fotografii z místa je zachycen i se samotnou střelnou zbraní.

Kriminalisté žádají širokou veřejnost o pomoc se ztotožněním celé skupiny i samotného střelce, jelikož je důvodná obava, že by „vyřizování účtů“ mohlo pokračovat a mohli by ohrozit i další nezúčastněné osoby.Žádají také případné svědky celé události, kteří mají relevantní informace k případu, aby se také ozvali na tísňovou linku 158. V žádném případě se nesnažte muže se zbraní zadržet sami, mohl by být velmi nebezpečný.

por. Bc. Richard Hrdina - 25. srpna 2023

