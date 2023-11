Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrání po seniorce pokračuje

TRUTNOVSKO - Žádáme občany o pomoc.

AKTUALIZACE ze dne 20. 11. 2023, 13:00

Policisté i nadále pátrají po seniorce ze Dvora Králové nad Labem. V uplynulých dnech se pátrání po ženě zúčastnilo několik desítek policistů z Trutnovského okresu, ale i policisté z celého královéhradeckého kraje. Na pomoc dorazili policejní psovodi s vycvičenými psy a ze vzduchu vykonával svou "práci" dva dny policejní vrtulník. Policisté společně se strážníky městské policie a s hasiči provedli rozsáhlé pátrání na vytypovaných místech v okolí bydliště pohřešované. Mimo jiné se intenzivně pátralo v okolí hřbitova, na Hrubých loukách v Žirči, vše bez kladného poznatku. Důkladně se propátralo i koryto řeky Labe

I nadále žádáme občany města o pomoc při pátrání. Pokud by jste si všimli nějakého poznatku, který by mohl vést k nalezení ženy, oznamte nám to na bezplatnou linku 158. Děkujeme všem.

por. Pižlová Šárka, DiS.

Dvorští policisté v současné době intenzivně pátrají po 79leté ženě ze Dvora Králové nad Labem, která dnes dopoledne odešla na procházku a do současné doby se nevrátila. Pohřešovaná má na sobě zřejmě zelenou či světle béžovou bundu, plátěné kalhoty, čepici a sluneční brýle. Žena je hubené postavy a vysoká 163 cm. Mobilní telefon u sebe nemá. Žena není v přímém ohrožení života.

Policisté žádají širokou veřejnost o pomoc s jejím nalezením. Pokud jste jí zahlédli nebo víte, kde se v současné době pohybuje, kontaktujte nás na bezplatné telefonní lince 158. Děkujeme.

Potřešovaná žena: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13131116230510.



por. Pižlová Šárka, DiS.

16.11.2023, 14:30



