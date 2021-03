Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po seniorce mělo šťastný konec

PŘÍBRAMSKO / BENEŠOVSKO - Policejní psovodi se psem Onarem nalezli seniorku v pořádku

Oznámení o pohřešování osmdesátileté ženě přijali letošního 11. března středočeští policisté prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky krátce před třináctou hodinou, kdy na linku 158 zavolal její syn a uvedl, že po předchozí hádce v rodině jeho matka odešla neznámo kam. Vzhledem k jejímu věku, zdravotnímu stavu a chladnému počasí měl o ní syn strach, její telefon je dostupný, avšak hovor nepřijímá. Matka oznamovatele odešla z domova kolem poledne z místa současného pobytu v obci Slavětín na obec Koupě, a to směrem k lesnímu porostu, kdy ke své chůzi využívala trekingové hole. Policejní psovodi a pes Onar

Po oznámení byla vyhlášena pátrací akce, které se zúčastnilo celkem deset policistů, včetně nasazení dvou kolegů ze služby kynologie, a jednoho vojáka AČR. Operačním důstojníkem byla na místo vyslána i hlídka psovodů z Benešova ve složení pprap. Jana Petrusová a prap. Jakub Troutnar společně se služebním psem Onarem. V rámci pátrání po pohřešované byly prověřeny autobusové a vlakové spoje jedoucí z Březnice na Příbram nebo Rokycan, šetření v místě jejího trvalého pobytu, provedeno šetření mezi občany přilehlých obci. O pomoc byli požádáni i jihočeští kolegové a letecká služba Polici české republiky.

Psovodi s Onarem se po příjezdu do Slavětína vydali na místo, kde byla žena naposledy viděna, aby Onar zachytil pachovou stopu a mohl se vydat propátrat okolí, což se mu okamžitě podařilo a vydal se po ženě společně se svými psovody pátrat. Stopu sledoval nejdříve po polní cestě a následně odbočil do lesa, kde v pátrání pokračoval a asi po 15ti minutách pátrání nalezl pohřešovanou osmdesátiletou ženu. Ta ležela zmatená, vyčerpaná a lehce podchlazená u stromu, zraněná nijak nebyla a začala s policisty komunikovat a uvedla, že při chůzi upadla, nedokázala se zvednout, ani si prostřednictvím telefonu přivolat pomoc. Ženu policisté následně předali do péče zdravotnické záchranné službě, která jí odvezla na vyšetření do nemocnice.

Naši policisté si tak společně s Onarem mohli připsat další úspěšný případ vypátrané pohřešované osoby se šťastným koncem. Takovéto případy jsou pak odměnou nejen pro policisty, ale samozřejmě i pro služebního psa.

Onar je služebním policejním psem již pět let a je zařazen na skupině základních policejně kynologických činností Benešov. Zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti, což se mu již v minulosti několikrát úspěšně podařilo. Pprap. Jana Petrusová slouží u policie čtvrtým rokem a u psovodů od roku 2018, prap. Jakub Troutnar je policistou již 14 let a šestým rokem slouží jako psovod.



por. Bc. Zdeněk Chalupa

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tiskoví mluvčí PČR

12. března 2021

Odkazy do noveho okna psovodi SZPKČ BN Detailní náhled

vytisknout e-mailem