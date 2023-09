Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po seniorce - aktualizace

Policisté hledají sedmdesátiletou ženu.

Hledaná odešla v pondělí 11. 9. 2023 v době od 10.00 hod do 16.30 hod z místa bydliště v Praze 4. Žena trpí zdravotními problémy, má výpadky paměti a špatně se orientuje. V minulosti běžně odcházela z místa bydliště na procházku po okolí a do nedaleké prodejny, popřípadě autobusem MHD č. 126 odjížděla do nákupního centra na Chodově. Vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu se v poslední době pohybovala výhradně za doprovodu členů rodiny. Nikdy v minulosti se nestalo, že by odešla na delší dobu, aniž by o tom neinformovala svou rodinu, která se proto vážně obává o život a zdraví seniorky.

Popis: Výška cca 162 cm, štíhlá postava, hnědé oči a krátké hnědé vlasy s výrazným šedým odrostem. Na sobě by měla mít modré kalhoty, černé sandály a přes rameno černou plastovou tašku. Zvláštním znamením je, že šilhá.

Jakékoliv informace k ženě volejte na linku 158.

Mjr. Jan Daněk – 12. 9. 2023

Aktualizace: Žena byla nalezena. Děkujeme za pomoc při pátrání!

mjr. Jan Daněk - 13. 9. 2023

vytisknout e-mailem