Hrozí mu 5 let vězení

TRUTNOVSKO - Policisté vypátrali a obvinili řidiče, který srazil muže a z místa ujel.

AKTUALIZACE II. ze dne 10. 3. 2023

Díky poznatku od občana, který zareagoval na výzvu v médiích se policistům podařilo ztotožnit a následně ve středu 8. března 2023 zadržet 22letého řidiče, který v pondělí večer Na Struze v Trutnově srazil motorovým vozidlem Audi chodce, přičemž z místa dopravní nehody následně ujel.

Policejní komisař proti němu včera zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví, neposkytnutí první pomoci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dále pro podezření ze spáchání přečinu krádež a poškození cizí věci.

Obviněnému klademe za vinu také to, že po střetu s mužem neprodleně nezastavil vozidlo, zraněné osobě neposkytl první pomoc a dopravní nehodu neoznámil na linku 158. Lustrací osoby jsme dále zjistili, že se jedná o „řidiče“, který má uložený zákaz řízení motorových vozidel a to do května 2025.

Dalším šetřením vyšlo najevo, že se obviněný muž se svým kamarádem koncem února letošního roku v nočních hodinách pokusili odčerpat naftu ze zaparkovaného vozidla Mercedes-Benz ve Smetanově ulici v Trutnově. Poškodili nádrž a tímto jednáním způsobili celkovou škodu přesahující 20 tisíc korun. Krátce po činu byli nedaleko kontrolováni policejní hlídkou, přičemž si převzali předvolání k výslechu, na který se dle řádného termínu oba dostavili.

Obviněný muž se krádeže dopustil i přesto, že byl již v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen.

V této chvíli je stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

10. 3. 2023, 12:50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Včera (6.3.) krátce po půl osmé večerní došlo v Trutnově na silnici č. I/16 v ulici Na Struze ke střetu osobního vozidla s chodcem. Muž ve věku 70 let utrpěl těžká zranění, s kterými byl rychlou záchrannou službou transportován do nemocnice. Řidič auta, který jel od okružní křižovatky Žižkova x Pražská směrem k lávce Na Struze (skleněný most), nezastavil a z místa nehody ujel. Jeho auto mělo mít dle zjištění stříbrnou barvu.

Žádáme tohoto řidiče, nebo občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci vedoucí ke zjištění totožnosti řidiče, aby zavolali na linku 158, nebo se dostavili přímo na jakoukoliv policejní služebnu.

por. Iva Kormošová

7.3.2023, 9.40

