Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po pohřešovaných dívkách

ŽĎÁRSKO: Policisté žádají veřejnost o spolupráci

Žďárští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po dvou pohřešovaných dívkách ve věku šestnáct a sedmnáct let.

Sedmnáctiletá dívka má bydliště na Českobudějovicku, umístěna by ale měla být v zařízení pro mládež ve Velkém Meziříčí, odkud v pondělí 4. září utekla. Společně s ní odešla také šestnáctiletá dívka z Prahy, která by také měla být umístěna ve velkomeziříčském zařízení pro mládež.

Dívky odešly neznámo kam a do současné doby o sobě nepodaly žádnou zprávu.

Pohřešovaná sedmnáctiletá dívka je vysoká přibližně 165 centimetrů, silnější postavy. Má plavé rovné vlasy a nosí dioptrické brýle. Dívka má tetování na levé ruce, jedná se o obrázek psa, pusy a srdce, dále má na pravé ruce číslice a na rameni květinu, v bederní oblast zad má vytetované srdce a na noze obrázek blesků. Při odchodu měla na sobě oblečenou černou mikinu, vestu a kalhoty. S sebou měla kostkovaný černo bílý batoh.

Pohřešovaná šestnáctiletá dívka je vysoká přibližně 170 centimetrů, štíhlé postavy. Má tmavé rovné vlasy a hnědé oči. Při odchodu měla na sobě oblečenou černou mikinu a kalhoty, obuté měla černé tenisky.

Po přijetí oznámení o pohřešování dívek po nich policisté vyhlásili celostátní pátrání. Dívky hledali v lokalitách, ke které mají vazby, a prověřili také místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohly nacházet nebo pohybovat. Provedli šetření také v rámci jejich vrstevníků a kamarádů. Do současné doby se dívky nalézt nepodařilo. Na základě šetření policisté zjistili, že by se mohly nacházet v Praze, nelze ale vyloučit jiné místo republiky ani to, že se nepohybují společně.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešované dívky mohly nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže jsou odkazy s podrobnějšími informacemi o pohřešovaných dívkách. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Pátrání po osobách - Policie České republiky

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

21. září 2023

vytisknout e-mailem