Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po pohřešovaném muži

Tábor – Odešel ze svého bydliště.

Na základě žádosti rodiny vyhlašujeme pátrání po muži (64) z Tábora.

Foto + data:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19290901210208

Dle podaného oznámení měl uvedený muž v dopoledních hodinách úterý dne 31. srpna 2021 odejít z místa svého bydliště. Zde zanechal své veškeré osobní věci. Do současné doby se nevrátil a nepodal o sobě žádné informace. Doposud provedené kroky a úkony k jeho nalezení jsou negativní.

Pohřešovaný muž je hubené, asi 160 - 170 cm vysoké postavy, šedých vlasů, modrých očí, zdánlivého stáří 60 - 65 let. Oblečen by mohl být do bílého trička bez markantů a dlouhých černých sportovních kalhot značky Adidas.

Jakékoliv informace k výskytu či pohybu uvedeného pohřešovaného muže sdělte prosím táborským kriminalistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské ulici číslo 2763, případně operačnímu středisku PČR cestou linky číslo 158. Děkujeme.

V případe zneplatnění výše uvedeného internetového odkazu bylo pátrání po pohřešovaném muži odvoláno.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

2. září 2021

vytisknout e-mailem