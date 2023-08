Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po pohřešovaném muži

TŘEBÍČSKO: Policisté žádají veřejnost o spolupráci

Třebíčští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném osmasedmdesátiletém muži.

Senior má bydliště v obci Stařeč. V neděli 27. srpna odjel v odpoledních hodinách z domu na elektrickém tříkolovém vozíku červené barvy do místního restauračního zařízení v centru obce, odkud odjel kolem půl šesté večer po ulici Mlýnská. Zpátky do místa bydliště se ale nevrátil. Blízcí po muži pátrali nejprve sami, když ale vyčerpali všechny svoje možnosti, obrátili se následně na policii.

Pohřešovaný muž je sám hůře pohyblivý. Má na sobě zřejmě oblečené červené tričko, riflové kalhoty a hnědou mikinu.

Policisté vyhlásili po pohřešovaném muži celostátní pátrání. Do obce vyjely po přijetí oznámení policejní hlídky a ihned začaly po seniorovi v obci a jejím širokém okolí pátrat. Do hledání se zapojili také dobrovolní a profesionální hasiči, místní samospráva, obyvatelé obce a také strážníci městské policie. Do pátrání po seniorovi nasadili policisté také policejní vrtulník. Hledání probíhalo v lokalitách okolních obcí, v Třebíči a dalších místech. Do současné doby se pohřešovaného muže nalézt nepodařilo, pátrání po seniorovi pokračuje.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde se pohřešovaný muž v současné době nachází nebo pohybuje, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže je odkaz s podrobnějšími informacemi o pohřešovaném muži. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

28. srpna 2023

vytisknout e-mailem