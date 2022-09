Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešovaném muži

Kriminalisté pátrají po pohřešovaném cizinci, který trávil dovolenou v Praze a dosud se nevrátil zpět domů do Itálie.

Od soboty pátrají kriminalisté po sedmapadesátiletém cizinci, který měl v pátek odletět zpět do Itálie. Protože ztratil doklady, nebyl do letadla vpuštěn a šel nahlásit ztrátu na policii. Naposledy byl ve spojení se svou manželkou v sobotu v ranních hodinách, kdy ji informoval o svém brzkém odletu. Tímto letem se však do Itálie nevrátil a nikomu se již neozval. Muž se léčí s maniodepresivní poruchou a mohl by být nebezpečný sobě i okolí. Pokud jste ho viděli nebo o něm víte jakékoliv informace, kontaktujte prosím linku 158.

Pohřešovaný muž je přibližně 160 cm vysoký, má hubenou postavu, hnědé oči, šedé kratší vlasy a prošedivělý knír. Oblečený byl do černého trika a modrých džínových kalhot.

pprap. Martina Špryslová, DiS. – 1. září 2022

