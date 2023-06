Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešovaném

Pomůžete nám prosím s pátráním po osmačtyřicetiletém muži, který se od pondělí nevrátil domů? Děkujeme.

V pondělí měl osmačtyřicetiletý pohřešovaný nastoupit do práce, do které již nedorazil, což se v minulosti nikdy nestalo. Svůj telefon má vypnutý a do současné nedal o sobě nikomu vědět. Pohřešovaný se dlouhodobě lečí s depresemi a jeho rodina má obavu o jeho život.

Muž je střední postavy, má krátké hnědé vlasy s vyčesanou pěšinkou napravo a hnědé oči. Na sobě měl naposledy černé kraťasy značky Craft, tričko oranžové barvy značky Alpine Pro. Na hlavě měl modrou kšiltovku, na nohou tmavší modré boty a na zádech modrý sportovní batoh.

Policisté již vyčerpali všechny standardní pátrací prostředky a metody. V tuto chvíli se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešovaném. Jakoukoli informaci o výskytu či pohybu hledaného muže přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo operátoři tísňové linky Policie ČR 158. Děkujeme.

V případě, že není odkaz aktivní, osoba byla již nalezena.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 8. 6. 2023

