Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešovaném

Policisté pátrají po muži, který je ve velmi špatném psychickém stavu a nelze vyloučit, že by mohl spáchat sebevraždu.

Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném devětatřicetiletém muži. Pohřešovaný odešel dnes kolem sedmé hodiny ranní z čekárny Nemocnice Na Bulovce, kam byl přivezen zdravotnickou záchrannou službou, jelikož chtěl spáchat sebevraždu. Na základě rozhodnutí lékaře měl být muž umístěn do psychiatrické léčebny. Pohřešovaný však z nemocnice odešel a do současné chvíle se jej nepodařilo vypátrat. V současné chvíli by se mohl pohybovat na území hlavního města Prahy, na území města Čelákovice nebo na trase mezi těmito dvěma městy.

V současné chvíli nelze vyloučit, že je muž v přímém ohrožení života!

Popis: Pohřešovaný je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné vlasy a vousy. Na sobě má béžovou mikinu s kapucí a modré džíny.

Jakékoliv informace o pohybu pohřešovaného či místě, kde by se mohl nacházet, prosím neprodleně předejte policistům na linku 158.

kpt. Eva Kropáčová

28.2.2019

