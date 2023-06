Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po pohřešovaném

DĚČÍNSKO - Policisté se obrací na veřejnost.

Děčínští kriminalisté vyhlásili pátrání po osobě Tomáš Stejskal a žádají širokou veřejnost o pomoc při hledání. Pohřešovaný byl v úterý tohoto týdne převezen sanitkou do protialkoholní záchytné stanice v Teplicích, ze které následující den odešel. Do svého současného bydliště v Mikulášovicích se dosud nevrátil. Muž nekontaktoval ani nikoho z rodinných příslušníků, kteří se obávají o jeho zdraví. V minulosti byl již dvakrát hospitalizován v nemocnici, protože se pokusil sebepoškodit. Pohřešovaný neužívá žádné léky a neměl by být přímo ohrožen na životě. V době odchodu ze záchytné stanice neměl u sebe žádné doklady, žádné finanční prostředky ani mobilní telefon. Ze získaných informací se policisté domnívají, že by se mohl pohybovat v Ústí nad Labem, Děčíně nebo v Teplicích. Pokud 39letého muže uvidíte, neváhejte kontaktovat linku 158. Bližší informace k popisu osoby naleznete ZDE (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla již vypátrána). Předem děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

23. června 2023

