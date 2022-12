Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po pohřešované ženě ze Slovenska pokračuje - AKTUALIZACE

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Do dnešního dne o sobě nepodala žádnou zprávu.

Dnes v odpoledních hodinách byla mladá žena nalezena poblíž obce Starý Hrozenkov bez známek života. Cizí zavinění jsme předběžně vyloučili.



Všem děkujeme za spolupráci!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Včera krátce před polednem jsme se na žádost slovenské policie zapojili do pátrací akce po pohřešované dvaatřicetileté ženě, která v sobotu 10. prosince odjela z místa bydliště na Slovensku. V katastru obce Starý Hrozenkov zaparkovala vozidlo, kterým přejela státní hranice, z místa odešla a do dnešního dne o sobě nepodala žádnou zprávu.

Pátrání, které trvalo až do ranních hodin, začalo u Starého Hrozenkova a pokračovalo do širokého okolí. Mladou ženu hledala více než stovka lidí. Kromě desítek policistů ze Zlínského kraje se do pátrání zapojili také hasiči, dobrovolníci, Armáda ČR, Letecká služba Policie ČR a byli nasazeni i psi specializovaní na plošné pátrání.

Dnes pátrací akce ve spolupráci se slovenskou policií pokračuje v podobném rozsahu.

Pokud by měl někdo k pohřešované ženě jakékoliv informace, rádi je přijmeme na lince 158.

12. prosince 2022, por. Bc. Milena Šabatová

