Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po pohřešované ženě

České Budějovice - Žádáme o spolupráci při pátrání po starší ženě.

Českobudějovičtí kriminalisté žádají hromadné sdělovací prostředky a širokou veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované ženě

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10000503190201

Popis: 165 cm vysoká, střední postavy, delší šedivé vlnité vlasy sepnuté do drdolu, zelené oči

Oblečena: černý svetr, černobílé legíny s květinovým vzorem, na nohách bílé baleríny nebo lehké letní boty (žabky).

Pohřešovaná žena odešla u Domova Libnič na Českobudějovicku včera, tj. 2. května 2019 v odpoledních hodinách, kdy byla spatřena na zastávce ČSAD v 16:00 hod. a měla odjet směrem do Českých Budějovic. Do večera se však nevrátila a po 22:00 hod. podali zaměstnanci zařízení oznámení na obvodním oddělení Lišov. Policisté během noci a dnešního dopoledne prováděli šetření na všech možných místech výskytu, mezi příbuznými a vztahových osob, ale do současné doby nebyl její pohyb zaznamenán. Nemá u sebe osobní doklady, finanční hotovost a mobilní telefon.

Další informace jsou v odkazu - https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10000503190201

(v případě jejích vypátrání nebude odkaz aktivní)

Kdo by měl poznatky k její osobě, ať nás kontaktuje na kterékoli služebně Policie České republiky nebo přímo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

3. května 2019

