Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po pohřešované ženě

ŽĎÁRSKO: Policisté na Vysočině pátrají po devětatřicetileté ženě ze Žďárska

Kriminalisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované ženě. Devětatřicetiletá žena odešla v pondělí 23. prosince v odpoledních hodinách z místa svého bydliště v obci na Žďársku a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu.

Žena je vysoká přibližně 165 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné krátké rovné vlasy. Na sobě by mohla mít oblečenou fialovou mikinu s černými skvrnami, černou prošívanou vestu, černé kalhoty a bílé kozačky po lýtka. V ruce měla igelitovou tašku.

Naposledy byla žena spatřena v pondělí 23. prosince okolo deváté hodiny večer u železničního přejezdu v obci Radňovice.

Ihned poté, co policisté přijali oznámení o pohřešování ženy, začali po ní intenzivně pátrat. Informace o pohřešování s jejím popisem byla předána všem policejním hlídkám. Policisté pohřešovanou ženu hledali v lokalitě místa jejího bydliště i v širokém okolí, prověřili zdravotnická zařízení, dopravní spoje a pátrali po ní i na dalších místech, u kterých vznikl předpoklad, že by se mohla nacházet. Do současné doby se však ženu vypátrat nepodařilo.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaná žena v současné době mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

26. prosince 2019

