Pátrání po pohřešované ženě

JIHLAVSKO: Policisté žádají veřejnost o spolupráci

Jihlavští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované čtyřiatřicetileté ženě.

Její blízcí viděli ženu naposledy v neděli 31. prosince v místě jejího bydliště v Jihlavě. Z bytu na ulici Jiráskova odešla v dopoledních hodinách a následně o sobě nepodala žádnou zprávu. Pohřešovaná žena není ani kontaktní. Její blízcí začali mít o ženu obavu a obrátili se s žádostí o pomoc na policii.

Policisté začali po přijetí oznámení po pohřešované ženě pátrat v okolí jejího bydliště, na dalších místech v Jihlavě a jiných lokalitách, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet. Na základě šetření policisté zjistili, že silvestrovskou noc zřejmě trávila v Hruškových Dvorech. Po pohřešované ženě policisté nadále pátrají.

Pohřešovaná žena je Slovenka, má zdravotní obtíže a musí brát léky. Je vysoká přibližně 160 centimetrů, štíhlé postavy. Má tmavé rovné středně dlouhé vlasy. Vlasy nosívá upravené do culíku. Na sobě by mohla mít oblečenou dlouhou tmavě zelenou zimní bundu a modré riflové kalhoty, obuté černé tenisky. U sebe by mohla mít tmavě šedý batoh.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaná žena mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže je odkaz s podrobnějšími informacemi k pohřešované ženě. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. ledna 2024

