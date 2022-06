Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po pohřešované dívce s dcerou

PELHŘIMOVSKO: Policisté žádají veřejnost o spolupráci

Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované dívce s dcerou.

Patnáctiletá dívka se nevrátila se svojí dcerou z vycházky v pátek 17. června v odpoledních hodinách do střediska výchovné péče v Černovicích, kde má být umístěna. Do současné doby se do zařízení pro mládež nevrátila a je nekontaktní. Policisté ihned po přijetí oznámení začali po pohřešované dívce a její dceři pátrat.

Dívka je vysoká přibližně 160 cm, má kulatý obličej, štíhlou postavu s viditelným poporodním bříškem a dlouhé odbarvené vlasy do hněda. Na levém horním předloktí má vytetované velké písmeno M, na pravém rameni velké písmeno B a nad kotníkem levé dolní končetiny symbol +. Při odchodu měla na sobě oblečený krátký černý overal. Dívka užívá léky, které u sebe v současné době nemá. Dle zjištěných informací má kočárek modré barvy.

Policisté po dívce a její dceři vyhlásili celostátní pátrání. Veškerými dostupnými informacemi, včetně popisu pohřešovaných, disponují policejní hlídky. Dívku společně s dcerou se však do současné doby vypátrat nepodařilo. Policisté po nich i nadále pátrají. Dívka se v současné chvíli může pohybovat kdekoliv na území republiky.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se dívka s dítětem mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže naleznete odkaz s podrobnějšími informacemi k pohřešovaným. V případě, že je odkaz neaktivní, byly již osoby vypátrány.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

prap. Ing. Michaela Lébrová, vrchní inspektor

17. června 2022

vytisknout e-mailem