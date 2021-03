Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátrání po pohřešované dívce

PLZEŇ - Policisté žádají o pomoc širokou veřejnost při pátrání po pohřešované dívce.

K popisu pohřešované dívky:

Pohřešovaná dívka je střední postavy vysoké 160-165 cm, má modré oči a vlnité středně dlouhé vlasy v plavé až hnědé barvě. Dívka nosí vlasy nejčastěji sčesané dozadu a stažené do copu. Pohřešovaná je zdánlivého stáří od 14 do 16 let. Naposledy na sobě měla oblečený kabát v khaki barvě a modré džíny.

Pohřešovaná dívka byla naposledy spatřena dne 8. ledna 2021 v době okolo 13:40 hodin, kdy utekla z výchovného zařízení v Plzni. Nejedná se o její první útěk. Na svém kontě jich už má několik. Je možné, že by se dívka mohla nacházet i v teritoriu města, kde má vazby na okolí svého trvalého bydliště.

Policie České republiky tímto žádá všechny občany, kteří by mohli k pohybu či pohybu pohřešované dívky sdělit jakoukoli informaci, nechť ihned kontaktují Polici České republiky na bezplatné telefonní lince 158. Za spolupráci předem děkujeme.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18330108210305

V případě, že odkaz není aktivní, je osoba vypátrána.

nprap. Veronika Hokrová

25. března 2021

