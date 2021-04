Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po pohřešované dívce

JIHLAVSKO: Kriminalisté se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci

Třináctiletá dívka odešla v neděli 25. dubna kolem desáté hodiny dopoledne z místa svého bydliště v Hybrálci. Dívka je vysoká přibližně 165 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědé rovné dlouhé vlasy. Naposledy na sobě měla oblečenou černou softshellovou bundu, rifle tmavě šedé barvy, šedé triko s vyobrazením šedého smajlíka a šedou sportovní obuv. Při sobě měla maskáčovou ledvinku.

Policisté po dívce vyhlásili celostátní pátrání. Veškeré dostupné informace i s jejím popisem byly předány policejním hlídkám. Do současné doby se však pohřešovanou dívku vypátrat nepodařilo. Policisté po ní i nadále pátrají. Na základě šetření policisté zjistili, že by se dívka mohla pohybovat ve společnosti blíže neustanoveného kamaráda, a to na území celé republiky.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se dívka v současné době mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Další informace naleznete na níže uvedeném odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, byla již osoba vypátrána.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16180426211607

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

26. dubna 2021

