Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátrání po pohřešované dívce

KRAJ: Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované dívce.

Sedmnáctiletá dívka z Brna odešla v pondělí 27. února 2023 do školy, kam se již nedostavila. Doma si dívka vzala své úspory. Je možné, že by chtěla odcestovat do Německa za kamarádem, se kterým byla v poslední době v kontaktu přes sociální sítě. Telefon má vypnutý.

Pohřešovaná dívka je vysoká přibližně 164 centimetrů, hubené postavy. Má hnědé oči a dlouhé hnědé vlasy. Při odchodu měla na sobě černou bundu s kapucí, tmavě modré rifle, kotníčkové černé boty, "chlupatou" mikinu s kapucí, "klokaní" kapsou, se zipem uprostřed, světle růžové barvy, dlouhé tričko s rukávem červenorůžové barvy se vzorem listů.

Policisté po dívce ihned vyhlásili celostátní pátrání. Veškeré dostupné informace i s jejím popisem byly předány všem policejním hlídkám. Policisté propátrali široké okolí místa jejího bydliště. Zaměřili se také na autobusová a vlaková nádraží i na další místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla zdržovat. Do současné doby bez kladného výsledku. Po pohřešované dívce policisté dále pátrají

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaná dívka mohla v současné době nacházet, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.

Další informace naleznete na níže uvedeném odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, byla již osoba vypátrána.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12380227230602

