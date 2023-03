Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po pohřešované dívce

ŽĎÁRSKO: Policisté žádají veřejnost o spolupráci

Kriminalisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované mladistvé dívce.

Patnáctiletá dívka byla viděna naposledy v pondělí 6. března v odpoledních hodinách ve Velké Bíteši na autobusové zastávce. Policisté začali okamžitě po přijetí oznámení po pohřešované dívce pátrat.

Pohřešovaná dívka je vysoká přibližně 170 centimetrů, štíhlé postavy. Má středně dlouhé tmavé vlasy, nosí dioptrické brýle. Dívka by na sobě měla mít světlou bundu a tmavé kalhoty. Dále s sebou má tmavou sportovní tašku.

Po pohřešované dívce vyhlásili policisté celostátní pátrání. Informace o pohřešování s jejím popisem byla předána všem policejním hlídkám. Policisté po pohřešované začali ihned po přijetí oznámení pátrat. Prověřili lokalitu jejího bydliště a míst, která navštěvuje nebo u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet. Na základě šetření policisté zjistili, že dívka cestovala do Třebíče. Mohla by se pohybovat i na Brněnsku, kde studuje, není ale vyloučeno, že by se mohla nacházet i na jiných místech republiky.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde se pohřešovaná dívka v současné době nachází nebo pohybuje, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.

Níže naleznete odkaz s podrobnějšími informacemi o pohřešované dívce. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23170306231614

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

7. března 2023

vytisknout e-mailem