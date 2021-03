Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po mladíkovi mělo šťastný konec

LITOMĚŘICKO - Služební pes Ares Zlaparo se připsal další úspěch.

Litoměřičtí psovodi si připsali další úspěch se šťastným koncem. Psovod Jarda Ebel společně se svým psem Aresem Zlaparo končili 24 hodinovou službu, když ve vysílačce zaslechl pátrání po 17letém mladíkovi, kterému jde o život. Rozhodl se ho totiž ukončit. Neváhal ani minutu a hned se operačnímu důstojníkovi přihlásil, že také se svým psem pomohou v pátrání. Vyrazil do obce Litochovice. Zde byl mladík naposledy spatřen a pravděpodobně tu zanechal svou pachovovou stopu. Pes ihned tuto stopu zachytil a pak již jen následován a podporován svým psovodem po ní šel. Spoleně došli až do obce Malé Žernoseky, kde se stopa ztratila. Společně s nimi byl v hlídce i lovosický kolega Jiří Michalec, který měl velmi dobrou místní znalost a i přesto, že pes stopu ztratit, tak policisté v pátrání pokračovali. Po několika minutách se podařilo mladíka v této obci nezraněného vypátrat a předat do rukou záchranářů.

Společná hlídka Jarda, Jirka a Ares Společná hlídka Jarda, Jirka a Ares

Litoměřice 17. března 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

