Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po mladé ženě i pronásledování kradeného vozidla...tyto dva případy se odehrály ve Vestci během několika hodin.

PRAHA VENKOV - JIH - Pátrání po ženě mělo naštěstí dobrý konec.

Policisté z Prahy venkov - JIH měli v pátečních a sobotních večerních hodinách opravdu napilno, konkrétně ve Vestci. Nejprve se v pátek večer zapojili do pronásledování odcizeného vozidla, v sobotu pak přijali oznámení od rodiny, která pohřešovala svou dceru.

V pátečních večerních hodinách, 2. února 2024, se policisté z Prahy venkov - JIH spolu s pražskými kolegy zapojili do pronásledování odcizeného vozidla, které bylo o den dříve odcizeno v Chebu. Vozidlo bylo zpozorováno na dálnici D7 a později na Pražském okruhu, kde jej začali pronásledovat pražští policisté a na úrovni Středočeského kraje se k nim přidali kolegové z Prahy venkov - JIH. Pronásledování vozidla skončilo až ve Vestci, kde řidič s vozidlem havaroval a před policisty se dal na útěk. Po jeho dopadení policisté navíc zjistili, že muž nevlastní řidičské oprávnění a orientační test na návykové látky ukázal pozitivní výsledek na přítomnost látky amfetamin/metamfetamin. Následně byl omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu k dalším úkonům.

V sobotu 3. února 2024, krátce po 21. hodině, přijali policisté oznámení o pohřešování dcery její rodinou. Ta podle informací odjela kolem 15. hodiny z místa bydliště do Prahy a do podvečerních hodin se domů nevrátila, proto se rodina obávala o její zdraví a život, a to i s ohledem na to, že mladá žena měla nedostupný mobilní telefon. Vozidlo, kterým žena odjela bylo vypátráno na parkovišti ve Vestci nedaleko rybníka. Policisté okamžitě, po oznámení celé události, začali po pohřešované pátrat a do pátrací akce zapojili 3 hlídky policistů z Prahy venkov - JIH, policejního psovoda se služebním psem a na místo byli vyžádáni i policejní potápěči k propátrání rybníka. To ve finále ale naštěstí nebylo nutné. Pohřešovaná byla v okolí rybníka na procházce a nevšimla si, že se jí vybil mobilní telefon a že jí shání rodina.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

5. února 2024

