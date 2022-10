Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po hledaném muži

Jihočeský kraj - Plzeňští kriminalisté žádají o pomoc širokou veřejnost.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po hledané osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22591013220311

Hledaný dne 13. října 2022 v době od 18:30 hodin do 19:00 hodin utekl ze zdravotnického zařízení na jižním Plzeňsku, kde má soudem nařízené ochranné ústavní léčení. Muž se do současné doby nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Hledaný neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě a mohl by se pohybovat i v Jihočeském kraji.

Muž je vysoký 185 cm, střední postavy, má oválný, hnědé řídké vlasy po ramena, modré oči a nosí bradku s knírkem. Na sobě by měl mít černé tepláky, černou mikinu a černou kšiltovku. Muž má malé tetování nezjištěného motivu na levém předloktí a mateřská znaménka pod a vedle pravého oka.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

14. října 2022

