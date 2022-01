Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrání po dvou svěřencích

RYCHNOVSKO - Chlapci se pohřešují čtvrtý týden.

Od 10.1. pátráme po dvou 15letých chlapcích, kteří se nevrátili z vycházky. Oba dva mají nařízenou ústavní výchovu v dětském domově v Kostelci nad Orlicí. Jedná se o notorické útěkáře. Policisté po oznámení jejich útěku, prověřili různá místa v Kostelci n/Orlicí, autobusové i vlakové nádraží a zdravotnická zařízení. Bohužel bez kladného výsledku. Zjistili však, že by se mohli spolu zdržovat v Šumperku nebo v Olomouci.

Jelikož se nám je do současné doby nepodařilo najít. Žádáme občany o spolupráci. Kdo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci o jejich pobytu, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu.

Podrobné informace o chlapcích včetně foografie zde a zde. Pokud budou odkazy nefunkční, pátrání byla odvolána.

por. Iva Kormošová

31.1.2022, 13.45

