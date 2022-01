Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátrání po dvou mužích

PLZEŇ - VENKOV - Policisté pátrají po dvou mužích, kteří nenastoupili výkon trestu odnětí svobody.

Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po dvou celostátně hledaných osobách:

1. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13410927210311

(je-li odkaz neaktivní, hledaná osoba byla vypátrána).

Na jmenovaného vydal Okresní soud Plzeň – město příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, neboť nenastoupil trest, který mu byl uložen za spáchání několika trestních činů. Hledaný muž by se měl pohybovat v Plzeňském kraji.

POPIS: - muž je zdánlivého stáří 26-28 let, vysoký 170-172 cm, štíhlé postavy, oválný obličej modré oči, krátké hnědé vlasy, nosí knír a bradku.

2. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11581007210311

(je-li odkaz neaktivní, hledaná osoba byla vypátrána).

Na jmenovaného vydal Okresní soud v Tachově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, neboť nenastoupil trest, který mu byl uložen za spáchání zanedbání povinné výživy. Jmenovaný by se mohl pohybovat v Plzeňském a Karlovarském kraji.

POPIS: - muž je zdánlivého stáří 31-33 let, vysoký 180-185 cm, štíhlé postavy, má oválný obličej, zelené oči, krátké hnědočerné vlasy, nosí bradku.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledaných osob, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na linku tísňového volání 158.



por. Ing. Eva Červenková

7. ledna 2022

vytisknout e-mailem