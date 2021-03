Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrání po dívce

HRADECKO - Rodiče mají obavu o svou 12letou dceru.

Od dnešního poledne pátráme po 12leté dívce z Hradce Králové, která měla ze svého domova bez vědomí rodičů odejít okolo sedmé hodiny ranní. Jelikož nechala doma mobil, nikdy z domu bez oznámení neodešla a z její komunikace na sociálních sítí se zjistilo, že si dopisuje s nějakým Lukášem, vyhlásili jsme celostátní pátrání. Z komunikace vyplynulo, že by dívka mohla za internetovým přítelem jet do Chebu.

Naše pátrání je bohužel zatím neúspěšné, proto se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Kdo si dívky všimne, nebo by mohl o jejím pohybu podat nějakou informaci, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví přímo na jakoukoliv policejní služebnu.



Podrobné informace zde.

por. Iva Kormošová

16.3.2021, 15.15

